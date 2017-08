Mootori kasutamisega vahele jäänud veteranrattur eitas petmist

Laupäeval Itaalias Bedizzoles toimunud jalgrattavõistlusel raami sisse paigaldatud mootoriga vahele jäänud Alessandro Andreoli eitas oma süüd. 53-aastane mees väitis, et tema vorm on paranenud pärast seljaprobleemide seljatamist. Andreoli sõnul võisid tema rivaalid edastada korraldajatele pahatahtlikku infot seetõttu, et ta on neid edestanud ja ta järgib tervisliku eluviisi põhimõtteid.