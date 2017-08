Ojamaa debüütvärav ei lugenud, JJK-le valus viik

16. juulist 6. augustini Hollandis peetavad naiste Euroopa meistrivõistlused on jõudnud poolfinaalideni. Senised turniiri mängud on pakkunud põnevust, üllatusi, ühtlast taset ja suurt publikuhuvi.

Tabeliseisu silmas pidades oli see viik JJK jaoks küllaltki valus - punkte on neil hädasti vaja, sest 19. vooru järel on neil kirjas vaid üheksa punkti ja sellega ollakse kindlalt viimasel positsioonil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel