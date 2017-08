U-21 jalgpallikoondis võõrustab septembri alguses Slovakkiat ja Hispaaniat

16. juulist 6. augustini Hollandis peetavad naiste Euroopa meistrivõistlused on jõudnud poolfinaalideni. Senised turniiri mängud on pakkunud põnevust, üllatusi, ühtlast taset ja suurt publikuhuvi.

Kui Eesti on valiktsüklit juba alustanud ning kahe kohtumisega teeninud ühe punkti, siis Slovakkia jaoks on tegu avamänguga uues valiktsüklis, kus U-21 koondiseid esindavad 1996. aastal ja hiljem sündinud mängijad. Eelmine valiktsükkel oli Slovakkia U-21-le ääretult edukas, kui jõuti Poolas toimunud finaalturniirile, kus saadi alagrupis Inglismaa järel ning Rootsi ja Poola ees teine koht. Teiste seas kuulus meeskonna koosseisu särav noormängija, kõigest 19-aastane László Bénes, kes on teinud ka debüüdi A-koondises.

