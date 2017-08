Siim-Sander Vene on Itaaliasse siirdumas

Aastaid Kaunase Žalgirise leival olnud ning eelmisel hooajal Venemaal Nižni Novgorodis mänginud Vene on nüüd siirdumas Itaalia meistriliigasse, kirjutab Õhtuleht. Läbirääkimised on lõpusirgel, ta ei soovi veel klubi nime avaldada.

Mängumees ei usu, et kui muude lepingutingimustega ühele poole saadakse, võiks tervis takistuseks osutuda. "Klubi teab kõike: et käisin opil ja et praegu on käsil taastumisperiood," märkis Vene.