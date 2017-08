Naiste EM-finaalturniir: üllatused, ühtlane tase ja suur publikuhuvi

16. juulist 6. augustini Hollandis peetavad naiste Euroopa meistrivõistlused on jõudnud poolfinaalideni. Senised turniiri mängud on pakkunud põnevust, üllatusi, ühtlast taset ja suurt publikuhuvi.

2017. aasta finaalturniir on numbriliste näitajate poolest suurem kui kunagi varem – esmakordselt võttis suurturniirist osa tavapärase 12 naiskonna asemel 16 riiki, kes olid jaotatud nelja alagruppi. Võrreldes 2013. aasta turniiriga on auhinnaraha naiskondadele suurenenud lausa neli korda.

Naiste jalgpalli populaarsuse kasvades on tõusnud ka publiku huvi kohtumiste vastu. UEFA kodulehe kohaselt jälgis televisiooni vahendusel alagrupikohtumisi kokku 81,5 miljonit inimest, mis on võrreldes nelja aasta taguse suurvõistlusega 20 miljonit enam. Kohapeal on mängudele kaasa elamas käinud üle 148 000 pealtvaataja. Samuti on siiani kõik võõrustajate, Hollandi naiskonna mängud välja müüdud.

Taseme ühtlustumisega tuli 2011. aastal otsus suurendada osalejate arvu EM-il. See omakorda tõi endaga kaasa ka tasavägised mängud. Senine turniiri käik on näinud põnevaid tulemusi ja favoriitide langemist.

Üllatusi jagus juba alagrupiturniirile. A-alagrupist pääses järgmisesse ringi täiseduga korraldajamaa. Nende järel hõivas kuue punktiga teise koha Taani, kolmandana lõpetas debütant Belgia. Suure šokina jäi alagrupis viimaseks eelmise EM-i finalist Norra. Lisaks ei suutnud norralannad kolme kohtumise jooksul teenida ühtegi punkti ega lüüa ühtegi väravat.

B-alagrupi tipus lõpetas tiitlikaitsja Saksamaa, kes suutis teenida võidu Itaalia ja Venemaa üle ning viigistas Rootsiga, kes teenis teisena edasipääsu. Venemaa ja Itaalia noppisid mõlemad ühe võidu ning lõpetasid vastavalt kolmanda ja neljanda kohaga.

Nii C- kui D-alagruppi jätkus põnevust kuni viimaste kohtumisteni. C-alagrupist pääses esimesena edasi Austria. Turniiri suurfavoriit Prantsusmaa oli väljakukkumise äärel, kuid viimases mängus Šveitsi vastu suudeti vähemuses mängides välja tulla kaotusseisust ning 1:1 viik tagas neile ühepunktilise eduga edasipääsu just Šveitsi ees. Neljanda koha teenis Island.

D-alagrupis näitas küll võimu Inglismaa, kes läbis mängud kaotusteta, kuid teise edasipääseja kohale käis tihe rebimine. Kuni viimaste kohtumiste viimaste minutiteni oleks soodsa tulemuse korral veerandfinaalidesse võinud jõuda nii Hispaania, Šotimaa kui ka Portugal. Lõpuks teenisid kõik naiskonnad kolm punkti, kuid teise koha napsas endale siiski Hispaania.

Veerandfinaalides jätkus üllatuste jada. Esimeses paaris läksid vastamisi võõrustaja Holland ja Rootsi. Koduseinte toel suutis Holland tänu Lieke Martensi ja Vivianne Miedema väravatele alistada eelmise EM-i poolfinalisti Rootsi.

Teisena läksid vastamisi Taani ning viimastel aastatel naiste jalgpalli Euroopas valitsenud Saksamaa. Suurfavoriidid asusid kohtumist juhtima juba kolmandal minutil, kui Isabel Kerschowski saatis palli Taani võrku. Esimesel poolajal jätkus sakslannade surve, kuid Taani eesotsas väravavahi Stina Peterseniga suutsid vastu pidada. Teisel kolmveerandtunnil läksid suuremasse hoogu just taanlannad, kes esmalt läbi Nadia Nadimi seisu viigistasid ning seejärel vormistas Theresa Nielsen hea pealöögiga seisuks 2:1. Seda seisu enam sakslannad enda kasuks pöörata ei suutnud ning nii pidid tiitlikaitsjad leppima kaotusega.

Esmakordselt finaalturniiril osalev Austria jätkas oma head minekut, kui veerandfinaalis mindi vastamisi Hispaaniaga. Naiskonnad ei suutnud üksteise väravalukku lahti muukida ei normaal- ega lisaajal ning seega tuli edasipääseja välja selgitamiseks asuda lööma 11-meetri karistuslööke. Seal näitas paremat minekut Austria, kelle lööjad ei eksinud kordagi.

Viimane veerandfinaal pakkus tõelist maiuspala, kui alagrupiturniiril head hoogu näidanud Inglismaa kohtus tugeva Prantsusmaaga. Küllaltki võrdse esimese poolaja järel hakkasid prantslannad üha enam ohtlikumaks muutuma, kuid ometi jõudis väravani Inglismaa, kui poolkiire kontrarünnaku järel saatis Jodie Taylor palli vastaste väravavahi selja taha. Kuigi Prantsusmaa otsis paaniliselt viigiväravat, siis sellega hakkama ei saadud ning napp võit viis Inglismaa poolfinaali. Inglannade jaoks andis võidu tähtsusele juurde ka asjaolu, et omavahelistes kohtumistes polnud suudetud Prantsusmaad alistada lausa 43 aastat.

Üks on kindel: sellel aastal liigub naiste Euroopa meistritiitel täiesti uutesse kätesse. Alates 1984. aastast on tiitli võitnud vaid kolm naiskonda – Saksamaa (8 korda), Rootsi (1) ja Norra (2), kes on kõik juba võistluselt väljas.

Poolfinaalid peetakse 3. augustil, kui kell 19 lähevad vastamisi Taani ja Austria ning kell 21.45 kohtuvad Holland ja Inglismaa. Finaal peetakse 6. augustil kell 18.