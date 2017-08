MM-ile pääsenud venelased ei tohi kuidagi Venemaa sümboolikat kasutada

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) peatas 2015. aasta sügisel mitmete dopinguskandaalide tõttu Venemaa liikmelisuse. Esmaspäeval kohtusid rahvusvahelise alaliidu juhid Londonis, kus otsustati ühehäälselt Venemaa keeldu pikendada, kuna nad pole siiani täitnud nõutud tingumusi.

IAAF andis eriloa 19 sportlasele, kes suutsid tõestada, et nende treeningkeskkond vastav antidopingu reeglitele.

Kõik need sportlased võistlevad Londonis neutraalsetena, mis tähendab, et kui nad peaksid kuldmedali võitma, ei mängita neile Venemaa hümni, lisaks ei tohi nad kasutada Venemaa sümboolikat ja värve, isegi peapaeladel või sõrmeküüntel.

Lisaks võistluspaigale ei tohi venelased enda rahvuskuuluvust ka hotellis väljendada, muuhulgas pole neil lubatud mitte üheski võistlusega seotud paigas enda hümni laulda.

"Kõik teavad, keda meie sportlased esindavad, aga kindlasti on see nende jaoks raske, sest nad on patrioodid," arvas Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov.

Mitmed sportlased aga ise on öelnud, et nende jaoks pole vahet, mis lipu all nad võistlevad, peamine on tulemus. Kaks aastat tagasi Pekingis kõrgushüppes kuldmedali võitnud Maria Lasitskene ütles, et tema jaoks on olulisem tiitli kaitsmine kui see, mis värvi riided tal seljas on. "Võistlen neutraalsena, aga minu jaoks on kõige olulisem tulemust teha," ütles ta.

Neutraalsetena Londoni MM-il võistlevad venelased: Klavdia Afnasjeva (20 km käimine), Viktor Butenko (kettaheide), Irina Gordejeva (kõrgushüpe), Ilja Ivanjuk (kõrgushüpe), Darja Klišina (kaugushüpe), Maria Lasitskene (kõrgushüpe), Aleksandr Lesnõi (kuulitõuge), Sergei Litvinov (vasaraheide), Daniil Lõssenko (kõrgushüpe), Aleksandr Menkov (kaugushüpe), Ilja Mudrov (teivashüpe), Olga Mullina (teivashüpe), Valeri Pronkin (vasaraheide), Vera Rebrik (odavise), Sergei Širobokov (20 km käimine), Ilja Škurenjev (kümnevõistlus), Sergei Šubenkov (110 m tõkkejooks), Anželika Sidorova (teivashüpe), Aleksei Sokõrski (vasaraheide).