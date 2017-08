Breda tehniline direktor: Mets on mängija, kes suudab oma kogemust jagada

"Karoli näol saime me universaalse mängija, kes suudab mängida mitut positsiooni. Peamiselt hakkab ta keskenduma kaitsva poolkaitsja rollile, aga ta võib mängida ka nii vasakpoolse keskkaitsjana kui vasakkaitsjana," vahendab Soccernet.ee Smuldersi klubi kodulehele antud kommentaare.

"Lisaks tal on juba palju kogemust – nii klubi kui ka koondise eest. Ta on mängija, kes suudab kogemust jagada ka teistele. Karol on võimeline siin arenema ja temaga kolmeaastase lepingu sõlmimine on meile väga väärtuslik," kiitis Smulders 24-aastast eestlast.

Breda jaoks algab Hollandi kõrgliigahooaeg 12. augustil, kui kohtutakse Vitessega.