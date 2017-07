Nõlvak ja Tiisaar said Türgis neljanda koha

Pääsu eest finaali läks Eesti paar vastamisi edukalt miinusringi läbinud Velitško ja Sivolapiga. Sel korral said turniiril kõrgeimat paigutust omanud venelased revanši ja teenisid 18:21, 21:19, 15:10 võidu. Mäng kestis 48 minutit. Nende edu jätkus ka finaalis, kus nad alistasid 21:16, 21:17 norrakad Retterholti ja Bergerudi.

