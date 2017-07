Bramanis siirdub Hollandi hõbedaklubisse

"Lähen mängin Kras/Volendami eest. Hollandi klubi, mängib seal meistriliigas, sügisel mängime ka EHF Cupi ja lähme ka Valenciasse treeninglaagrisse, kindlasti tulevad mõnusad kaks-kolm aastat, kui seal mängin," ütles Bramanis HC Tallinna sotsiaalmeedia vahendusel.

"Kui kevadel võeti mind Amsterdami ülikooli vastu, siis kindlasti tahtsin käsipalliga edasi tegeleda ja otsisin endale klubi. Sattusin kontakti just selle klubi juhatajaga, nad kutsusid mind katsetele, meeldisin neile ja nüüd sõlmisime lepingu," jätkas Bramanis. "Nad on Hollandi meistriliigas, eelmisel hooajal jäid teiseks, said finaalis väga napilt – ühega – pähe. Käisin ise kohapeal mängu vaatamas, klubi tase on väga kõva. Seal on mitmeid Hollandi koondise mängijaid ja on ka Serbiast, Slovakkiast ja Norrast mängijaid. See on tugev klubi. Kindlasti tahan tulla tagasi Eestisse oma karjääri lõpetama ja väga tore oleks seda ka teha HC Tallinna ridades."