Šarapova naasis vigastuspausilt võidukalt

Šarapova alistas Stanfordi turniiri avaringis pisut üle kahe tunni kestnud kohtumises 6:1, 4:6, 6:0 22-aastase ameeriklanna Jennifer Brady, kes paikneb maailma edetabelis 80. real. Šarapova on praegu maailma 171. reket.

"Tahaksin kõiki lihtsalt kallistada ja tänada," õhkas Šarapova, kes viimati võitis Põhja-Ameerikas matši 2015. aastal. "See on üle pika aja minu esimene mäng USA-s ja see riik on minu jaoks nagu kodu. Mind on siin nii hästi vastu võetud, suurepärane oli kodule nii lähedal mängida."

Väga palju mängupraktikat 30-aastasel Šarapoval praegu pole. Aprillis lõppes tema 15-kuuline dopingukeeld, naastes sai ta mängida vaid kolmel turniiril ja vigastas siis reielihast ning oli sunnitud muruväljaku turniirid vahele jätma. Viimati mängis ta maikuus.

Stanfordis läheb Šarapova teises ringis vastamisi 7. asetatud ukrainlanna Lesia Tsurenkoga, varem pole nad omavahel mänginud.

Kõrgeimat paigutust sel turniiril omab tänavune Wimbledoni võitja, maailma edetabelis 4. kohal paiknev Garbine Muguruza. Hispaanlanna on Šarapovaga samal tabelipoolel ja nad võivad poolfinaalis vastamisi minna.