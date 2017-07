Tiit Sokk: meie mängus oli head, kuid ka puudujääke

Peatreener Tiit Sokk. Palun tee mängust omapoolne kokkuvõte, eesmärgid ja täitmine?

- "Kontrollmäng on kontrollmäng... Oli head ja oli ka puudujääke meie mängus. Vastane ei olnud mänguklassilt küll kõige kõrgem, aga võitles vihaselt ning oli seeläbi üsna ebamugav. Pingutasid kõvasti ja lõpuni."

Kaitse oli meil taas eesrindlik (49 pt vastasel), rünnak pigem nii ja naa. Teravusest, särtsakusest jäi kohati puudu?

- "Eks ta oli nii, et pingutust oli meil rünnakul palju, aga kõik asjad ei läinud nii nagu me tahtsime. Lahendused polnud alati kõige paremad."

Vastane mängis ka kaitses agressiivselt, mis treeningmängu mõttes oli hea variant?

- "Jah, kindlasti. Šveits püüdis meid igasuguste vahenditega takistada ja segadusse ajada. Ses mõttes jälle hea kogemus, et rumal oleks arvata, et Makedoonia kodus ei püüa meid kõiksugu vahenditega rivist välja lüüa. Kindlasti proovib, veel enamgi..."

See on siin Bormios sama koosseis, kes sõidab neljapäeval Skopjesse?

- "Jah. Ma arvan küll."

Uusi vigastusi ei ole, kõik on terved, kes siin?

- "Jah, kõik on terved, kõik on ses osas hästi. Ka täna said kõik oma minutid ilusti kätte, kontrollmäng ses mõttes läks asja ette. Pole vahet, et siin see mängu läbiviimine oli nagu ta oli. Kohtunikud andsid ka oma parima, vahet pole, mis kostüümis."