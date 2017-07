Võrkpallikoondise üldfüüsise treener: peame hoolt kandma kõige eest

Väikse puhkuse järel koguneb homme Rakveres Eesti meeste võrkpallikoondis, et alustada otsustavat ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks.

23. juulil Belgias kahe geimivõidu kaugusele maailmameistrivõistluste finaalturniiri pääsmest jäänud Eesti võrkpallimeeskond on saanud nädala jagu vaimu ja keha puhata. Homme alustatakse taas ühistreeninguid, et minna teravaima vormiga Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile Poola, kus esimene mäng Soomega peetakse 24. augustil.

Koondis on viis päeva laagris Rakveres ja harjutab seeejärel Tallinnas. Kui otustava MM-valikturniiri eel kontrollmänge ei peetud, siis mängib meeskond Tondiraba hallis 9.-11. augustini Hollandiga ja 18.-20. augustini Hispaaniaga sõprusmänge. Meeskonna ÜKE treener Mirko Fasini sõnul näitas pikk Belgia turniir, et meeste füüsis on heal tasemel, kuid kindlasti saab veel üht-teist timmida.

"Jätkame sama suunda, mille võtsime kohe alguses, sest peame arendama oma mängu," ütles Fasini ETV spordisaatele. "Esimene eesmärk on harjutada nii, et mehed saaks iga päev lihvida ka oma tehnilisi oskusi. Me ei saa suruda ainult füüsisele, sest aega pole nii palju ja peame hoolt kandma kõige eest. Saame ehk rohkem tegelda väikeste detailidega nagu mängijate dieet ja rõhuda rohkem pinge taluvusele ja mitte nii palju füüsilisele ettevalmistusele."

Lisaks Soomele mängib Eesti EM-il veel Poola ja Serbiaga. Finaalturniirile pääses 16 meeskonda.