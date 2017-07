Neuville: sõitsime Soomes targalt

Etapile mindi Ogier 11-punktilises eduseisus, kuid prantslane oli Soomes sunnitud katkestama, belglane aga teenis kuuenda koha silmad ning lisaks sellele võttis ta punkte Power Stage'ilt. "Me sõitsime targalt ja võitsime punkte," ütles Neuville. "Ühe etapiga Ogier'lt 11 punkti tagasi võtta on suur asi. Seda on rohkem, kui saime eelmise etapivõiduga."

