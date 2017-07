Ferrari ei taha sõitjateturul riske võtta

"Meeste koostöö toimib ja suur risk oleks seda kooslust lõhkuma hakata," sõnas Marchionne. "Vaatame, kas me suudame nad ka järgmiseks hooajaks endale hoida. Loodetavasti tahavad nad meil jätkata."

Marchionne lisas, et olukorras tahetakse selgus majja saada septembris toimuvaks koduseks Monza etapiks. Duoga on rahul ka Ferrari tiimijuht Maurizio Arrivabene. "Ei tasu unustada, et Räikkönen on seni viimane Ferrari maailmameister," meenutas Arrivabene. "Ungaris ta tõestas seda, sest ainult maailmameister kaitseks võistkonnakaaslast nagu viiking."