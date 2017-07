Mourinho tõi oma soosiku Chelseast Manchester Unitedisse

Serbia koondise poolkaitsja sõlmis Manchester Unitediga kolme aasta pikkuse lepingu ja kuigi üleminekusummat ei avalikustatud, arvatakse see olevat 40-50 miljoni naelsterlingi vahele.

28-aastane Matic on Manchester Unitedi peatreeneri Jose Mourinho käe all varem mänginud, kui portugallane lõi Chelseas töötades mehega käed 2014. aastal. "Nemanjas on kõike, mida jalgpallurilt tahta. Ta on lojaalne, järjepidev, ambitsioonikas tiimitöötaja," kiitis Mourinho Maticit. "Nemanja ise soovis ka Manchester Unitedisse tulla, sest vastasel juhul teda siin poleks. Ma olen kindel, et fännid hakkavad teda armastama. Suured tervitused meie uuele number 31-le!"