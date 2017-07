Kahel korral karjääri lõpetanud Itaalia kuulsus mõtles taas ümber

11. juulil Hellasega lepingu allkirjastanud Cassano esimesed kõhklused ilmnesid nädal hiljem, kui ta valmistus karjääri lõpust teatama, kuid mõtles siis ümber. Eelmise nädala alguses teatas ta siiski, et lahkub vastastikusel kokkuleppel Veronast ja "ei mängi enam jalgpalli", sest tahab perele lähemal olla, vahendas Soccernet.ee.

35-aastane ründaja on aga teinud järjekordse u-pöörde. "Hellasele ei öelnud ma kordagi, et karjääri lõpetan," rääkis Cassano. "Kirjutatud on kõike, aga tõde on, et lepingut lõpetades nõustusin kompensatsiooniklausliga, kui peaksin teise klubi leidma."

"See ei ole kuidagi koduigatsusega seotud, tahan kindlasti jätkata ja mul on mitmeid ideid, kuid mitte ühtegi pakkumist. Oluline on, et naudiksin ennast - see on nagu naisega olemine ja tundmine, et sa ei taha enam. Hellasega ei tekkinud sädet, tundsin seda kohe."

Cassano tunnistas, et ootab pakkumisi Serie A-st, kuigi kaalub ka kodule lähedal asuva Virtus Entella aitamist Serie B-s. "Kui keegi mind tahab, peab ta helistama, sest mul pole agenti. Ootan septembrini ja kui midagi ei tule, jään lihtsalt koju."