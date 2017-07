Martin Rump võidutses Hiina GT sarja viiendal ja kuuendal etapil

Martin Rump: “Võimas. Suurest "eduballastist" ja seega raskemast ja pisut aeglasemast autost sõltumata säilis meil kiirus. Mõlemas sõidus pidin oma 35-minuti jooksul sisuliselt tagant esikümne piirimailt tulema hakkama. Hea seadega pigistasime välja Audi R8 potentsiaali ja see võimaldas mul läbi paljude möödasõitude tagasi poodiumile sõita. Nüüdseks neli poodiumit ja kaks võitu neljast sõidust on väga tugev näitaja. Ootan huviga Shanghaid.“

