Henry Vesilinnu kodune MM läks tõrkuva tehnika nahka

"Laupäeval sain kvalifaktsioonis endale piisavalt kiire aja, et kindla peale finaali saada, mis oli väga positiivne ja andis finaalideks hea enesetunde. Pühapäeva hommikul toimunud soojendussõidus võtsin rahulikult ja vaatasin rada, et endale parimad trajektoorid leida," rääkis Vesilind, kellel oli raja ääres vaieldamatult kõige suurem fännilipp, mida oli näha igale poole üle raja. "Esimeses sõidus hakkas aga mul poole distantsi peal tsikli käigukast ragistama ja pidin sõidu katkestama. Isa helistas siis kohe vend Veikole, kes hakkas kiiresti Tallinnast teise mootoriga Tartu poole kihutama ning viimasesse starti minnes oli juba vend mootori ära toonud ning isa ja onu Kalvi ka tsikli kokku pannud. Start oli hea, kui sain minema 13. kohal. Suutsin oma positsiooni säilitada, aga kuna mootor oli teine, siis mingil põhjusel hakkas mul kurvides tsikkel kinni pooma ja päris mitu korda jäi mul natukene kukkumisest puudu, kuni siis lõpuks ühes kurvis ma pikali olingi ja pidin jälle sõidu katkestama. Kokkuvõttes jäi päris palju asju kripeldama, aga võitleme ja treenime kõvasti edasi."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel