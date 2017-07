Räikkönen tõusis Ungaris rekordimeheks, Red Bulli halb seeria jätkub

Hamilton on kindel, et Briti GP jääb F1 kalendrisse alles

Tänavu 11 sõidust juba kaheksandat korda teenis punkte vaid üks Red Bull, kes on kokku läbinud 4518 kilomeetrit. Tegemist on sarja halvima näiduga ja liider Mercedesele kaotatakse selles arvestuses 1975 kilomeetriga.

Võistlusel kolmanda koha saanud Räikköneni kaasmaalane Valtteri Bottas on pjedestaalile tõusnud viimasel viiel etapil. Soomlase britist meeskonnakaaslane Mercedeses Lewis Hamilton on aga viimasest neljast etapist vaid ühel jõudnud kolme parema hulka.

Seni jagas 15 korda Ungaris startinud ning kuuel korral teiseks tulnud Räikkönen esikohta sakslase Michael Schumacheri ja brasiillase Ayrton Sennaga. Ungari on Räikkönenile üheks meelispaigaks, sest kaheksa korda on ta suutnud esikolmikusse murda veel vaid Bahreinis.

