Tallinnas viibiv NBA korvpalliekspert kiitis Matthias Tassi

"Eesti suur Matthias Tass on tõeline mängumees," kirjutas Schmitz Twitteris. "Sitke, suurepärased kaitseinstinktid, kõrge mänguintelligents, head käed ja puude. Saab mängu ajal palju tehtud."

Estonian big Mathias Tass is an absolute gamer. Tough, unbelievable instincts defensively, high IQ, soft hands and touch. Gets a lot done.

"Väga lahe on Eesti korvpalli tõusu näha," kirjutas Schmitz reedel. "Nad mängivad uhkusega ja panustavad meeskonnamängule."

Very cool to see the rise of Estonian hoops. They play with pride, emphasis on team. Federation supports development across Europe or abroad