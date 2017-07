Poolas lepinguta jäänud Ojamaa naasis Hollandi klubi treeningutele

Mai lõpus 26. sünnipäeva tähistanud Ojamaa on suvel käinud testimas Rootsi kõrgliigalkubi Halmstadsi juures ning teda on Poola meedias paari pandud ka mitme kohaliku klubiga, kuid hiljuti naasis ta Poolast Eestisse ja nüüd on ta juba Go Ahead Eaglesi piltide peal, kirjutab Soccernet.ee.

Trainingsupdate: “Ojamaa is terug bij Go Ahead Eagles, blessure Eghan lijkt mee te vallen''



Lees meer: https://t.co/6ZFyXCtplV pic.twitter.com/m4NBuuglOh — GA Eagles Watcher (@GAEagleswatcher) July 30, 2017

Kuigi Ojamaal on lepingut veel aasta jagu alles, siis eeldada võib, et Hollandisse mees siiski mängima ei jää. Mullu veetis ta hooaja teise poole laenul Dundees.