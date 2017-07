Tänak pikas intervjuus: punktide lugemisele pole mõtet aega raisata

Kui palju sa ise üldse punkte loed ja arvutad?

See on midagi, mida muuta ei saa, ilmselgelt pole mõtet sellele aega raisata. Elu on hetkel piisavalt tihe, õnneks ei jõuagi nende asjadega tegeleda. Üritame tegeleda nende asjadega, mida on võimalik muuta.

Palju sa saad hooaja jooksul endale lubada päevi, mil ei pea ralli peale mõtlema?

Ilmselgelt on vahepeal seda vaja endale lubada, et kõvakettale ruumi teha. Ma arvan, et see aasta on päris põnev olnud, tegevust on olnud omajagu ning uute autode tulekuga on kaasnenud testid ja arendusteemad, millega peab rallide vahel rohkem tegelema. Tegevust jagub, aga vaikselt hakkavad asjad paika loksuma. Ralli on juba selline ala, kus tegevus toimub aastaringselt ning see on osa elurütmist.

Millest su töö lisaks testidele ja rallidele veel koosneb?

Testid on omaette tegevus ja ma arvan, et pool elust kuulub arvatavasti reisimisele - ühest riigist teise, ühelt kontinendilt teisele. Rallinädal kestab enam-vähem nädal või poolteist, eks ta nii läheb. Ega aastas nii palju päevi ka pole, et palju midagi muud teha.

Kui palju sa ise üldse jälgid või vaatad, mida sinust räägitakse?

Kui keegi midagi ütleb, eks ma ikka kuulen. Ma arvan, et elu on piisavalt tihe, ise ma kindlasti otsima ei lähe, mida keegi tahab öelda või mis keegi arvab. Mina tegelen oma asjadega ja teised tegelegu oma asjadega - nii see elu käib.

Kuivõrd erinev on tänavune aasta olnud eelmistest ja on see sulle midagi uut juurde andnud ja õpetanud?

Eks inimene õpib iga päev midagi uut. Iga aasta on millegi poolest uus ja see aasta saan sõita ühe parima autoga tugevas meeskonnas. Kogemused tekivad juurde ja lõpuks on see pakett, mis kiiruse ja stabiilsuse tekitab.

Kõik pingutavad ja kui sa tahad teistest kiirem olla, tuleb ka rohkem pingutada. Lõpuks on esimene ots päris tihe, oleks imelik, kui niisama kindla peale sõites kõiki kogu aeg võidaks.