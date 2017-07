Avamerepurjetamise EM-il võitsid medaleid kolm Eesti jahti

Katariina II (Pärnu Jahtklubi) purjetas viimasel võistluspäeval kindlalt Aivar Tuulbergi käe all, jõudes finišisse kahel korral teisena ning kindlustas sellega oma meeskonnale C grupis hõbemedali. Võitjaks osutus rootslaste jaht Pro4u/Malin. Hea sõidu tegi ka Sugar 2 tiim (roolimees Sandro Montefusco, PJK), kes kahe kaheksanda kohaga saavutas regati kokkuvõttes pronksmedali.

