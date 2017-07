Peeter Olesk võitis EM-il pronksi ning tegi Eesti laskmise ajalugu

Tänane medal on Peeter Oleskile EM-ilt teiseks medaliks olümpiakiirlaskmise harjutuse hõbemedali kõrval. Kokku on Eesti laskurid käesolevatelt Euroopa meistrivõistlustelt võitnud kolm medalit, lisaks Oleski medalitele tuuakse koju ka naiskondlik pronks 300 m harjutuses 60 lasku lamades. Tegu on ajaloolise saavutusega, sest kunagi varem pole Eesti laskurid Euroopa meistrivõistlustelt täiskasvanute arvestuses kolme medalit võitnud.

