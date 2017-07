Kaardilugeja Larens: keegi ei taha uuemaid WRC autosid müüa

"Uued masinad on palju paremad kui vanad," tõdes Larens intervjuus ERR-ile. "Meil on kõige vanem WRC auto, mida saab praegu kasutada, aga elu on selline - sõidame sellega, mis on. Kahju, et see aasta osaleb WRC-Trophy sarjas nii vähe sõitjaid."

Kui suured teie sanšid on, et hooaja lõpuks trofee võita? "Et aasta lõpuks võita, tuleb meil kindlasti sõita lõpuni kõik allesjäänud rallid. Sõidame aga siin ja järgmisel, Walesil. Asi on selles, et kuna on nii vähe sõitjaid, võivad meie konkurendid rallid lihtsalt lõpuni sõita ja võita."

Kuidas teil koostöö Valeri Gorbaniga algas? "See oli üsna ammu, aastal 2011. Tema tiim hakkas võistlema Production WRC sarjas ja kaks nädalat enne Portugali rallit sai tema kaardilugeja vigastada. Nad hakkasid kiiresti uut kaardilugejat otsima ja sõitsime selle etapi kohe viiendale kohale. Pärast seda ütles Valeri juba lennujaamas, et tahaks koostööd jätkata, aga palus mul sõita koos teise sõitjaga. See aasta sõidame koos ja loodan, et jätkame ka edaspidi."

On teil neid mõtteid ka olnud, et läheks suurema ja uuema WRC masina peale? "Meil on sellised mõtted, aga hetkeseis on selline, et keegi ei taha neid autosid müüa. Vaatame, mis edaspidi tuleb."