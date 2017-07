VIDEO | NBA pallur murdis Rapla keskmängijat näkku lüües käe

Mõne nädala eest Los Angeles Clippersiga liitunud Gallinari ja möödunud hooajal Rapla korvpalliklubiga Eesti meistriliigas hõbeda võitnud Jito Kok võitlesid lauapalli pärast, kui itaallane tundis, et Koki jõuvõtted osutusid liigseteks. Seejärel lõi Gallinari Koki rusikaga näkku, kohtunik eemaldas mängust mõlemad mehed.

Itaalia korvpalliliit teatas hiljem, et haiglasse uuringutele viidud Gallinari murdis paremas käes luu ning et vigastuse eeldatav taastumisperiood on 40 päeva, peab mees ka augusti lõpus algava EM-i vahele jätma.

"Hoop oli ootamatu," kirjutas Kok Redditi kommentaariumis. "Ma jooksin rünnakule ja ta lihtsalt lõi mind. Õnneks ei murdnud ma põsesarna, temal läks selgelt halvemini."

#Gallinari went to the hospital for a medical evaluation of his hand after the punch he gave to Kok's face Italy vs Netherlands pic.twitter.com/17Vlx9iIYd