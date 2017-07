Karol Mets on siirdumas Hollandi kõrgliigasse

Nii Hollandi kui Norra meedia spekuleerib, et Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets on sõlmimas lepingut NAC Bredaga.

Viimased hooajad on Mets Stavangeri Vikingis mänginud tähtsat rolli, aga meeskond on sel hooajal Norra kõrgliiga tabeli põhjas ning klubi ka rahalistes raskustes, kirjutab Soccernet.ee. Seetõttu otsustatigi Mets maha müüa ja tundub, et 24-aastasele keskkaitsjale on kosilane leitud.

Hollandi meedia kirjutab, et Metsa ootab Bredas ees arstlik ülevaatus, misjärel kirjutb ta lepingule alla.

Breda tõusis tänavuseks hooajaks Hollandi kõrgliigasse ning nende hooaeg algab 12. augustil Vitesse vastu.