Tanel Leok 125cc klassist: neli Eesti poissi võivad tulevikus tegusid teha

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

"125 klassis on isegi neli Eesti poissi, kes võivad tulevikus midagi saavutada," sõnas Leok ERR-ile. "Sinna on küll pikk maa minna, aga kui suudad siin juba silma jääda, läheb see tükk maad lihtsamaks."

Aastatuhande alguses kahel korral juunioride maailmameistriks kroonitud Tanel Leok tunnistab, et omaaegne edu oli tema jaoks oluline. Mitmes noores Eesti krossisõitjas näeb ta potentsiaali.

