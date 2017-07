Ott Tänak: teeme oma asja edasi, läbi ei ole midagi

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

"Niikaua, kuni pole läbi, ei ole läbi," tõdes Tänak. "Teeme oma asja edasi ja kui Austraalia ralli stardiks oleks vahe alla 30 punkti, on kõik võimalik. Eks näis, mis see aasta veel toob."

Sõitjate arvestuses tõusis esimeseks Soomes kuuenda kohaga leppima pidanud Hyundai sõitja Thierry Neuville. Temaga võrdselt on 160 punkti kogunud ka valitsev meister Sebastien Ogier M-Sportist. Ott Tänak möödus Jari-Matti Latvalast ning tõusis taas kolmandaks. Kui hooaja lõpuni jääb kolm etappi, on ka eestlasel teoreetiliselt võimalik ka MM-tiitlit püüda.

"Tänasest saime mõned punktid juurde, see oli kindlasti positiivne," arvas Tänak. "Kõige positiivsem on see vast meeskonnale, vahe Hyundai ees suurenes."

"Mul oli enne rallit selline tunne, et Esapekka suudab selle ära teha. Mina võitsin siin esmakordselt enam kui 20 aastat tagasi ja tean, et ta ei unusta seda tunnet kunagi."

