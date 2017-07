Hõbedane Novosjolov võeti noorte vehklejate poolt uhkelt vastu

Tuksi maalilise männimetsa varjus asuvas laagris on täna puhkepäev, mis tähendab, et lastel on külas vanemad ja aega ka muuks kui vehklemiseks. Ka Nikolai Novosjolov saab pärastlõunase treeningu juhendamise asemel kätt proovida hoopis palliplatsil. Mõne päeva eest Tuksisse saabudes ootas Novosjolovit siin uhke vastuvõtt.

"Staadionil seisid lapsed rivis, moodustasid minu jaoks tee," sõnas Novosjolov ERR-ile. "Siis ma pidin kahe rivi vahelt läbi sõitma ja nad kõik lehvitasid, plaksutasid ja pärast öeldi palju õnnesoove ja häid sõnu. See oli väga kihvt."

Enne seda hooaega säras Novosjolov individuaalarvestuses nelja aasta eest. Põhimõttelist muutust tänavuses ettevalmistuses ei olnud, aga Novosjolov ütles, et seekord ei olnud vigastused korraliku treeningu tegemisel nii suureks takistuseks ja loodab, et sai nüüd oma karjääri uuesti ree peale. Mõõnaperioodist ülesaamiseks oli oluline säilitada usk iseendasse.

"Järgmisel aastal on suvel kaks tiitlivõistlust, need on siis suuremad eesmärgid," tõdes vehkleja.

Epeemeeskond sai MM-il seitsmenda koha ja tagas Eesti koondisele EOK poolt B-kategooria toetuse, kus palgafond on 1600 ja ettevalmistustoetus 1400 eurot kuus, mis lubab normaalselt tiitlivõistlusteks valmistuda.

"Seitsmes koht on muidugi hea koht, aga spordis loevad ainult medalid," rääkis Novosjolov. "Selles suhtes on eesmärk samamoodi tiitlivõistluste medalite nimel võidelda ja meie naiskond on meile juba päris pikka aega eeskuju näidanud, nii, et üritame nüüd kuidagi järgi saada."

Järgmised paar nädalat juhendab medalimees aga nii Tuksis kui ka Haapsalus noori vehklejaid. Just samades treeningpaikades sirgus vehklejaks ka Novosjolov ise.