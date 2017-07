Lange motokeskuses selgusid juunioride motokrossi maailmameistrid

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

125cc klassis olid eestlaste ootused suurimad, kui laupäevases ajasõidus sai Meico Vettik oma grupi parima aja ja Andreas Hiiemägi oli oma grupi kolmas. Esimeses sõidus said mõlemad hästi minema, paraku Hiiemägi kukkus ning oli hiljem sunnitud katkestama. Vettik sõitis neljandal kohal, kuid andis sõidu lõpuosas kohti ära ja lõpetas seitsmendal kohal. "Start oli hea, kahjuks langes lõpus tempo, ei saanud korralikult hingata ja pingutasin kõvasti, et kohta hoida," rääkis Vettik peale sõitu.

