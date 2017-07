Kodupubliku ees võidutsenud Lappi püstitas MM-sarja kiirusrekordi

Soomlase keskmine kiirus rallil oli 126,7 km/h, seni hoidis rekordit enda nimel Kris Meeke, kes läbis Soome ralli eelmisel aastal 0,1 km/h aeglasemalt.

MM-sarjade kiireimad rallid:

2017. aasta Soome ralli; Esapekka Lappi 126,7 km/h

2016. aasta Soome ralli; Kris Meeke 126,6 km/h

2015. aasta Soome ralli; Jari-Matti Latvala 125,4 km/h

2012. aasta Soome ralli; Sebastien Loeb 122,9 km/h

2005. aasta Soome ralli; Marcus Grönholm 122,8 km/h

2010. aasta Soome ralli; Jari-Matti Latvala 122,8 km/h

2000. aasta Keenia ralli; Richard Burns 122,4 km/h

2006. aasta Soome ralli; Marcus Grönholm 122,06 km/h

