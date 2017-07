Endine 100 meetri maailmarekordimees: Bolti vastu ei ole mõtet panustada

"Inimesed, kes Bolti vastu panustavad, ei tegutse targalt," sõnas Jamaicas sündinud kanadalane Reutersile. "Teised sportlased peaksid jooksma veatult, et 100 meetri finaal huvitavaks muutuks."

Bolt alistas sellel hooajal esmakordselt kümne sekundi piiri vaid veidi enam kui nädal tagasi, kui sai Teemantliiga etapil Monacos kirja tulemuse 9,95. Bolt jagab hooaja edetabelis koos põlise rivaali Justin Gatliniga seitsmendat kohta, sellel hooajal on seni parimat tulemust näidanud NCAA meister Christian Coleman (9,82).

Teise endise tippsprinteri Ato Boldoni arvates võib Bolti kuldmedalit ohustada vaid jamaicalase kaasmaalane Yohan Blake. "Kui Blake on terve, võib ta Boltiga konkureerida," sõnas Boldon Reutersile. "Sellel aastal pole teised mehed minu jaoks näidanud, et nad suudaks Boltist viimasel 50 meetril paremad olla."

Blake on maailma edetabelis 9,90-ga Colemani järel teisel kohal, talle järgneb 9,92-ga lõuna-aafriklane Akani Simbine. Bolt, kelle jaoks jääb augustikuine MM karjääri viimaseks võistluseks, tuleb Londonis rajale 100 ning 4x100 meetri distantsidel. Olümpiamängudelt on jamaicalane oma kuulsusrikka karjääri jooksul võitnud kaheksa kuldmedalit, MM-idel on säravaim medal tema kaela riputatud 11 korral. Tema maailmarekordit tähistav tulemus on kaheksa aasta eest Berliini MM-il joostud 9,58.

"Pole kedagi, kes saaks öelda, et Bolt ei ole kõigi aegade parim sprinter," jätkas Boldon. "Jesse Owens oli kõige tähtsam, Carl Lewise tõttu hakkasid sprinterid palju raha teenima, kuid Bolt on kõigi aegade parim."