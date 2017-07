Ramos: loodan, et Neymar lahkub Barcelonast

Viimastel nädalatel PSG-ga suhelnud ja maailmarekordilise, 222 miljoni euro suuruse üleminekuga Barcelonast lahkuv Neymar on Real Madridile suutnud El Clasicotes tekitada paksu pahandust - viimati alles eile, kui sõpruskohtumise raames lüpsis talendikas brasiillane Reali kaitsjaid ning jättis nad lolli näoga järgi vahtima, vahendas Soccernet.ee.

Reali keskkaitsjast kapten Sergio Ramos tahab, et Neymar Barcelonaga hüvasti jätaks ja uutele jahimaadele siirduks. "Ma loodan, et ta lahkub, siis on meil lihtsam võidukas olla," vahendab Ramose sõnu Goal.com. Pärast eilset mängu vahetas Ramos Neymariga särke. "Vahetasin temaga särke ja loodan, et see oli tema viimane Barcelona särgi vahetus."