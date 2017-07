Kanteri selg on korras, kuid heited peaks pikemad olema

„Seljaga juhtunud jamast on kümme päeva möödas,“ rääkis Kanter Delfile. „Olukord on oluliselt parem võrreldes Eesti meistrivõistlustega, kuid selg oli kange, ei liikunud. Soomes, vastupidi, oli selg kummalisel kombel liigagi vaba. Kui keha olukord on iga päev erinev, siis on keeruline tehnikat klappima saada. Aega enam palju pole, Londoni MM-i kettaheite kvalifikatsioonini on vaid viis päeva.“

Kanter tunnistas, et on võistlemise usku, mis lubab probleeme kaardistada. „Tuleb enne starti treeningul korra kvalifikatsiooni simuleerida, proovida määrustepäraselt 63.50 – 64 meetri heita – sellega peaks järgmisel päeval püünele pääsema,“ arvas Kanter. „Hooaja kulgu ja praegust seisu arvestades on mul esmane eesmärk lõppvõistlusele saada. Kogemusi mul on, ehk saan need tulemuslikult ära kasutada.“