Guardiola: tänane võit Tottenhami üle oli mu City karjääri parim

Jalgpalli International Champions Cupi raames 3:0 Tottenhami võitnud Manchester City peatreener Pep Guardiola tõdes, et see võit oli tema City karjääri parim võit.

John Stonesi väravast varakult juhtima läinud ning teisel poolajal Raheem Sterlingu ja nooruki Brahim Diaze väravatest kindla võidu võtnud City veenev mäng läks peatreener Pep Guardiolale väga korda, vahendas Soccernet.ee.

"Me pole varem niimoodi domineerinud kui täna," vahendab klubi ametlik koduleht. "Eelmisel hooajal olime küll head, ent kordagi mitte 90 minutit järjest. Ei saa unustada, kelle vastu me mängisime - Tottenham mängis eelmisel hooajal pea parimat jalgpalli liigas. Jah, praegu on küll hooajaeelne ettevalmistusperiood, kuid me isegi põhihooajal ei mänginud sellist jalgpalli, nagu täna."

"Tulemus ja esitlus on tiimi enesekindlusele väga hea, võin rahule jääda, eriti viimase kahe mängu pildiga," lisas Guardiola. Hispaanlasel oli kamaluga kiidusõnu uutele äärekaitsjatele Kyle Walkerile ja Danilole, keda Tottenhami vastu kasutati kui ründavate äärekaitsjatena. "Walker ja Danilo annavad kvaliteedis kõvasti juurde, neil on füüsiline kohalolek kõva."