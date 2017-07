Tänak möödus Latvalast, Ogier kaotas liidrikoha

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Täna Soomes lõppenud etapiga kerkis kolmandaks Ott Tänak (mõlemad Ford), kes on kogunud 119 punkti. Neljandaks langenud soomlasel Jari-Matti Latvalal (Toyota) on 114 silma.

Samuti 160 silma on koos senisel liidril, prantslasel Sebastien Ogier'l, kuid belglane on tänavu teeninud ühe võidu rohkem kui tiitlikaitsja.

