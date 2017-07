Saates "Vana raud" räägitakse laskespordist

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Eestimaal leidub palju inimesi, kelle mitmekülgsus heas mõttes kadedaks teeb ja inspireerib. Üheks selliseks on Matti Jõgi – kolmekordne maailmameister, kes lisaks tihedale tegevusele spordis õppinud ülikoolis füüsikat ja õpetanud koolis matemaatikat. Nõukogude Liidu koondisse kuulus 1944. aastal sündinud Jõgi kümme aastat, sellesse vahemikku jäävad kolm meeskondlikku maailmameistritiitlit aastatest 1973, 1975 ja 1979. Lisaks on Jõgi individuaalses arvestuses võitnud kaks NSV Liidu ja lausa 27 Eesti meistritiitlit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel