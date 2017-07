Taaramäe katkestas San Sebastiani ühepäevasõidu

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Kwiatkowski tänas Sky meeskonda kuulunud Baskimaa rattureid Mikel Nievet ja Landat, kes sõidu lõpufaasis tema heaks tööd tegid. “See oli täiuslik päev. Kontrollisime sõitu algusest peale ja meie algatusel püüti jooksikud kinni. Uskusime juba enne starti, et võime võita. Tegemist on väga kena sõiduga. Mul polnud varasemast häid kogemusi, kuid mulle on alati siin võistelda meeldinud,” lausus Kwiatkowski.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel