VIDEO | Punktikatse võitnud Ott Tänak sai Soome rallil seitsmenda koha

SS 22 (6,80 km). Kiiruskatse võitis soomlane Jari-Matti Latvala, kes edestas kaasmaalast Juho Hännineni (mõlemad Toyota) 1,1 ja britti Elfyn Evansit (Ford) 1,8 sekundiga. Tänak oli viies, Latvalale kaotas ta 4,7 sekundit.

Kokkuvõttes jätkab liidrina soomlane Esapekka Lappi (Toyota), kes edestab Hännineni ja kaasmaalast Teemu Sunineni (Ford) 49,4 sekundiga. Tänak on seitsmes, Lappist maas 2.07,1.

SS 23 (10,12 km). Katsevõit läks taas Latvalale, kellele Sunine kaotas 3,2 ja Evans 3,7 sekundiga. Tänak oli kuues, Latvalast jäi ta maha 7,7 sekundiga.

Kokkuvõttes on Lappi edu Sunineni ees 42,2 sekundit. Evans kaotab kolmandana 44,7 sekundit. Tänak on jätkuvalt seitsmes, Lappist jääb eestlane maha 2.04,4.

SS 24 (6,80 km). Tänase kolmanda kiiruskatse võitis Latvala, kes seekord jagas esikohta Hännineniga. Tänak kaotas kolmandana 0,5 sekundiga.

Enne viimast kiiruskatset juhib rallit Lappi, kelle edu Hännineni ees on 37,8 sekundit. Evans kaotab kolmandana 38,7 sekundit. Tänak on jätkuvalt seitsmes, liidrist maas 1.57,8.

SS 25 (10,12 km). Punktikatse võit läks Tänakule, kes edestas Evansit 1,5, belglast Thierry Neuville'i (Hyundai) 2,0, Latvalat 2,3, Hännineni 2,7 ja Lappit 4,2 sekundiga.

Tulemused:

1. Esapekka Lappi Toyota 2:29.26,9

2. Elfyn Evans Ford + 36,0

3. Juho Hänninen Toyota + 36,3

4. Teemu Suninen Ford + 1.01,5

5. Craig Breen Citroen + 1.22,6

6. Thierry Neuville Hyundai + 1.33,1

7. Ott Tänak Ford + 1.53,6

8. Kris Meeke Citroen + 3.12,6

9. Dani Sordo Hyundai + 4.11,5

10. Mads Östberg Ford + 4.21,2