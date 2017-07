Plakk ja Saar pronksmedalist: vägev tunne

Tennisistid Carol Plakk ja Katriin Saar alistasid Saksamaa paari Mina Hodzic - Luisa Meyer Auf Der Heide 6:3, 6:0 ning võitsid pronksmedali. See on Eesti noortele tennisistidele läbi aegade teine medalivõit Euroopa olümpiafestivalilt – 2013. aastal teenisid Mattias ja Kristofer Siimar paarismängus hõbeda. Eesti koondise medaliskoor Györis tõusis sellega aga kolmele: eelmistel päevadel võitsid Ken-Mark Minkovski kaugushüppes hõbeda ning jalgrattur Gleb Karpenko 10km eraldistardist pronksi.

15-aastased tallinlannad Plakk ja Saar on oma saavutusega väga rahul – seda enam, et nad mängisid koos esmakordselt. “Me oleme varem korduvalt mänginud teineteise vastu, aga mitte kunagi kokku. Esimestel päevadel olime mõlemad rohkem üksikmängule keskendunud, aga kui välja langesime, siis tuli küll mõte, et võiks paarismängus midagi ära teha. Õnneks kokkumäng ei osutunud raskeks ja meile kohe meeldis koos mängida. Tülli ei läinud ja koostöö sujus,” rääkisid pronksineiud.

Plakk ja Saar pidasid turniiri kõige keerulisemaks hetkeks poolfinaali Sloveenia paari vastu. Olles võitnud esimese seti, läks teises setis seisult 5:5 võit lõpuks vastastele ning poolfinaalis tuligi vastu võtta kaotus 3:6, 7:5, 10:3. “Tuju läks ära küll. Aga ees seisis pronksiheitlus ja võtsime eesmärgiks, et meie siit ilma medalita koju ei lähe. Mängu eel pinget ei tundnud, alles platsile astudes pumpasime ise üles ja väga hea mäng oli. Oleme endaga rahul ja nägime, et vorm on hoolimata äsjastest vigastustest hea.”

Värsked pronksmedalistid pidasid olümpiafestivali võistlemist eriliseks kogemuseks. “See on vägev tunne – mängid olümpiafestivalil, mitte tavalisel turniiril. Siin õppisime ka seda, kuidas suure publiku ees mängida,” nentisid Plakk ja Saar.

Carol Plakk treenib Evald Kree Spordimaailmas treener Aita Põldma juhendamisel, Katriin Saar Tallink Tennisekoolis treener Märten Tamla juhendamisel.

Samal ajal võitlesid meeskondlikul võistlusel judokad: Daniel Markus Vardja (-60kg), Deniel Nuriev (-66kg), Ralf-Stiven Viru (-73kg), Karl Tüksammel (-81kg), Martin Zujev ja Simon Sülla (mõlemad +81kg). Esimeseks vastaseks tuli Soome, kelle üle saavutati napilt võit 3:2. Järgmiseks vastaseks tuli Ungari, kellega maadeldes oli tunda juba suuremat võitlusvaimu – eestlased töötasid rohkem tiimina ja maadlesid paremini kui esimeses ringis, aga paraku tuli võtta vastu 4:1 kaotus. Lohutusringis tuli vastaseks Itaalia. Siin oli Eesti meeskond end juba tiimina kogunud ja näitas nauditavat võitlust, tasuks võit 3:2. Pronksikohtumises tuli vastu Gruusia, kes oli oodatult tugev. Eestlased võitlesid kogu hingest ja tegid mitmetes matšides üllatusrünnakuid, aga grusiinid võtsid ikkagi 5:0 võidu. Nii sai Eesti olümpiafestivalile kvalifitseerunud 12 meeskonna seas tugeva 5. koha.

U16 korvpallimeeskond pidas Ungariga võitlust viienda koha üle. Mõlema meeskonna jaoks oli tegu kuue päeva jooksul viienda mänguga ning mängitigi viimaste jõuvarude pealt. Mäng näitas aga ära, et eestlastel on hea füüsiline vorm ning jaksu ja tahtmist rohkem kui vastastel. Nii pani Eesti kohe esimese veerandajaga mängu paika. Kui veel paari päeva eest alagrupimängus jäid eestlased Ungari meeskonnale alla 63:74, siis täna võtsid Eesti poisid võidu 64:52. Tasuks turniiri viies koht.

Kergejõustikus teenisid Lilian Turban kõrgushüppes ja Gedly Tugi odaviskes mõlemad seitsmenda koha. Kui Turbani esimesed katsed ei olnud väga tugevad, siis mida suuremaks läks kõrgus, seda paremaks läksid ka tema hüpped. Turban võitles kõvasti ning kõrgusel 1.77 tegi ta väga ilusa hüppe, kuid kahjuks tuli latt maha ja teisel kahel katsel ei olnud enam sama minekut. Tulemuseks 1.73 ja seitsmes koht. Kõrgushüppe võitis ukrainlanna Yaroslava Mahuchikh, kes ületas esimesel katsel kõrguse 1.89, poodiumile pääsemiseks tuli täna hüpata vähemalt 1.80. Odaviskes tegi Gedly Tugi väga hea esimese ja viimase katse. Kui finaali läks ta kaheksandana, siis kuuendal katsel visatud tulemusega 48.97 tõusis ta seitsmendaks. Odaviske võitis soomlanna Julia Valtanen tulemusega 58.11, poodiumile täna viis viimasena tulemus 52.77.

Kuue võistluspäeva kokkuvõttes osutus Euroopa noorte olümpiafestival Eesti koondisele väga edukaks. Võideti kolm medalit: Ken-Mark Minkovski hõbemedali kaugushüppes, Gleb Karpenko pronksmedali jalgrattasõidu 10km eraldistardis ning Carol Plakk ja Katriin Saar pronksmedali tennises paarismängus. Kertu Kaare püstitas 50m ja 100m vabaltujumise distantsidel kokku viis Eesti noorterekordit, sealhulgas ühe Eesti juunioride rekordi, ning võitis 50m vabaltujumise finaalis 6. koha. Koondis saavutas veel arvukalt kohti esikümnes: Gleb Karpenko jalgratta grupisõidus viies ja Aidi Gerde Tuisk seitsmes, judomeeskond, korvpallimeeskond ja Eerik Haamer teivashüppes viiendad, Enrico Hänilene odaviskes kuues, Deniel Nuriev judos kaalukategoorias kuni 66kg ja Gedly Tugi odaviskes seitsmendad Lilian Turban kõrgushüppes seitsmes ja kaugushüppes kaheksas, Mariliis Remmel kolmikhüppes kaheksas, Emely Karhu kettaheites kümnes.