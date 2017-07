Astana noolib Touri teist meest

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Cannondale-Drapaci ratturitest on järgmiseks aastaks leping olemas Taylor Phinneyl, Andrew Talanskyl, Hugh Carthyl, Joe Dombrowskil ja Pierre Rollandil. Võimalik, et jätkamisest pole huvitatud Giro d’Italial kümnenda koha teeninud Davide Formolo, keda soovib väidetavalt palgata Bora-Hansgrohe.

Itaalia meedia kirjutab, et Touri 9. etapi võitnud ja Chris Froome’ile (Sky) kokkuvõttes vähem kui minutiga kaotanud Uran pikendab Cannondale-Drapaciga lepingut kolme aasta võrra, kindlustades endale tiimi liidrikoha suurtuuril. Samas on erinevatel andmetel Urani värbamisest huvitatud veel Trek-Segafredo, UAE Team Emirates ja Astana, vahendas Rattauudised.ee .

