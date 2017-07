Jeets ja Sikk lõpetasid Soome ralli kolmanda päeva oma klassi seitsmendana

Sarnaselt reedega olid ka laupäeva esimesed katsed pisut ettevaatlikumad, kuid taas suudeti päeva jooksul tempot tõsta ja päev väga positiivses meeleolus lõpetada.

"Tänased katsed olid teise iseloomuga, kui reedesed ja eks natuke ikka ehmatasid hommikul ära. Anname endale aru, et olen esimest korda Soomes ja liigseid riske pole vaja võtta ja nii saimegi samm-sammult tempot tõsta ja selline lahendus sobis meile väga hästi. Päeva tipphetkedeks olid vaieldamatult Ouninpohja ja Päijälä katsed, ma olen neid telekast vaadanud ja nüüd neid ise võistluskiirusel sõita on uskumatu tunne! Kui saad siin õige rütmi kätte, siis on viienda-kuuenda käiguga läbi kurvide ja üle trampliinide ikka väga lahe minna. Minu jaoks on kõige olulisem see, et me saame aru, kust me kiirust juurde saame, see on paljuski kogemuse pealt ja seda saab juba järgmine kord proovida. Ja meie kiidusõnad lähevad taas Eesti fännidele, keda on siin ikka väga palju. Väga hea on sõita, kui igal pool on Eesti lipud," võttis Raul Jeets laupäeva Soome MM-rallil kokku.

Pühapäeval on Soome MM-ralli kavas neli kiiruskatset kogupikkusega 33 kilomeetrit ja siis juba pidulik lõpupoodium Jväskyläs, Paviljonki alal.