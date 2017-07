Liina Tšernov võitis Belgias 1500 m jooksu

""Jänes" pidi 1000 meetrit vedama, aga enne starti ütles, et teeb tempot ainult 800 meetrit, kuid tegelikult jooksis ainult 700 meetrit, sest britt andis talle märku, et jookseb liiga aeglaselt," ütles Tšernov ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Tšernovi sõnul sai ta ka ise aru, et tempo on liiga aeglane, kuid usaldas siiski "jänest". "Jooksime kõik tema järel, aga võibolla oleks pidanud ise rohkem suruma," arvas Tšernov.

Pärast seda, kui tempomeister rajalt ära astus, läks korraks ette Suurbritannia jooksja Waite Lennie, siis võttis vedamise enda peale Tšernov kuni joosta jäi 200 meetrit. Seejärel jõudis ameeriklanna Paquette Lauren talle kõrvale ja möödus, ent Tšernov pressis end uuesti esimeseks ning võitis jooksu.

"1000 m peal oli näha, et tempo on aeglane. Parema aja saamiseks oleks pidanud lõpu väga kiiresti jooksma, aga pole hullu. Peaasi, et võitsin. Paar jooksjat, kes võinuksid minust paremad olla, pidid ka startima, aga ei olnud kohal, mistõttu jäi jooks nõrgaks," lausus Tšernov.

Tšernovil on natuke kahju, et ei ole suutnud oma head tulemust seni realiseerida. "Ma arvan, et olen võimeline 4.10 ära jooksma. Kuna MM on tulemas, eriti enam võistlusi ei ole. Peab mõtlema, kas pärast MM-i on mõtet hooaega nii pikaks venitada ja riski võtta ning kas saan peale. Võibolla teen Eestis mõne stardi," arutles Tšernov.

Naiste 1500 m tulemused

1. Tsernov Liina EST 4.14,05

2. Paquette Lauren USA 4.14,36

3. Waite Lennie GBR 4.16,17

4. Gomez Kinsey CAN 4.17,90

5. Camilla Ziesler NOR 4.18.08

6. Danois Maeva FRA 4.20,47

7. Rooms Lisa OEH 4.21,55

8. Pingpank Svenja GER 4.27,31

9. Johansson Elina SWE 4.31,01

Schulz Line Kalstrup DEN DNF

Propp Adrea PACE A CAN DNF

Meeste 3000 m takistusjooksus sai Kaur Kivistik samal võistlusel 5. koha ajaga 8.57,69. Andi Noot pidi 1500 m jooksus leppima 8. kohaga, tema aeg 3.47,16.