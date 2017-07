Ogier ja Ingrassia Soome rallil enam rajale ei tule

Ogier' masin lendas reedel peetud neljandal kiiruskatsel kaardilugeja-poolse küljega vastu puud ja oli sunnitud katkestama.

Ingrassia ei tundnud end pärast õnnetust hästi ja seetõttu otsustati laupäeval mitte startida. M-Sport teatas, et pärast täiendavaid meditsiinilisi uuringuid otsustati, et Ogier ja Ingrassia ei tule üldse enam Soomes rajale.

"Kuna järgmine MM-etapp on juba varsti, otsustas tiim pärast korraldajatega nõupidamist, et Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia sel nädalavahetusel enam ei võistle," teatas M-Sport sotsiaalmeedias. "Peamine on kindlustada, et kaardilugeja jõuks Saksamaa ralliks korralikult taastuda, sest seal algab tõeline lahing MM-tiitli nimel."