Tänak: kõige rohkem enesekindlust ei ole

"Koha mõttes ei ole kindlasti väga midagi rohkem võtta, aga võib-olla kõige perfektsem päev ei olnud, kõige rohkem enesekindlust ei ole," tunnistas Tänak. "Samas mõistlik kiirus, aga ei midagi edevat, aga ei midagi hullu. Punktide poolest, õieti meeskonnale on see suhteliselt maksimum."

Pühapäeval on kavas veel neli kiiruskatset. Neist kahte näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. 23. kiiruskatse otseülekanne algab kell 10 ja viimase, punktikatse ülekanne kell 12.30.



"Toyotade vastu on kindlasti keeruline, nad on väga kiired, aga eks näis, mis need soomlased homme plaanivad," sõnas Tänak. "Seal ees läheb kindlasti kõvaks sõiduks poodiumi peale. Eks näis, mis võimalus on ja vaatame, kuidas esimene läbimine läheb. Üritame kuidagi hea tunde saada ja midagi ikka üritame."