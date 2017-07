Kuusk epeenaiskonna MM-kullast: vehklesime hoopis teistmoodi

Mullu Tallinnas esmakordselt naistele toimunud MK-etapp võideti ja koguti aastaga 368 punkti. Selle summaga lõpetati hooaeg maailma edetabelis teise kohaga, sest Hiina naised, kellest MM-i finaalis jagu saadi, teenisid neli punkti enam.

ETV spordisaate stuudios käis MM-triumfist ja lõppenud rääkimas kuldse naiskonna liige Kristina Kuusk. Lisaks Kuusele kuulusid kuldsesse nelikusse Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu.

"Pigem oli rohkem tõuse kui mõõnasid," vaatas Kuusk hooajale tagasi. "Hooaja jooksul oli palju poodiumikohti. Välja jäime poodiumilt Rios ja Euroopa meistrivõistlustel, aga õnneks maailmameistrivõistlustel parandasime ennast. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et hooaeg läks hästi."

Mida tegite pärast EM-i, kus neljas koht oli selge pettumus, et MM nii ideaalselt välja tuli? "Peale Euroopa meistrivõistlusi toimus treeneritega omavahel arutelu, peatreener analüüsis, me omavahel analüüsisime, tegime väga palju järeldusi, kuidas ei tohi vehklema minna ja MM-iks saime EM-ilt väga hea kogemuse, kuidas ei tohi ja kuidas peaks," rääkis Kuusk.

Kuidas siis ei tohi? "Ei tohi kiirustama hakata. Võidud ei tule niisama. Läksime vehklema hoopis teistmoodi, sisendasime teineteisele, et iga punkt on tähtis ja kõikide torgete eest võitleme," sõnas Kuusk.

Vaatamata sellele, et treenerite vahel ja vehklemises üldse on olnud palju tülisid, olete teie naistega omavahel väga hästi läbi saanud. Mis selle keemia on toonud? "Vehklemine on, jah, selline huvitav ala – ühel päeval oleme justkui nagu konkurendid ja järgmisel päeval peame juba võitlema üksteise eest," nentis Kuusk. "Selles mõttes on päris raske ala, aga ma arvan, et meie iseloomud võistkonnas sobivad väga hästi kokku ja see toob edu."

Kui palju kuldasid teel Tokyosse tuleb? "Tahaks loota, et palju, aga eks me näeme. Tuleb samamoodi jätkata ja küll siis tulemused ka tulevad," ütles Kuusk.