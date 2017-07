U-18 korvpallikoondis jätkas kodust EM-i kindla võiduga

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

D-alagrupis on nüüd nii Eestil kui Belgial kahest mängust kaks võitu, võiduarve on veel avamata Makedoonial ja Iirimaal, Šveitsil ja Taanil on mõlemal üks võit ja üks kaotus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel