Elva rattamaratonil võidutsesid Valvas ja Steinburg

Kahesekundilise kaotusega tuli teiseks AT Sport Teami liige Henno Puu ja kolmandana veeres üle finišijoone Saksa Automaatika ProTeam'i sportlane Viljar Kannimäe.

Naiste kiireim oli ajaga 1.45.58 Greete Steinburg.

Valvas oli maastikurattal teist korda ja tuli starti ilma igasuguste ootusteta. "Tegin talikrossi kaasa ja ausalt öeldes oli Elva sõit minu esimene selle hooaja maastikurattamaraton. Kui sõitjate nimekirja vaadata, siis on mul võidu üle hea meel, sest oma jõu poolest peaksin ma pigem tagapool olema. Ilmselt oli tegu heade asjaolude kokkulangevusega," ütles sportlane ja tunnistas, et konkurents oli väga tugev.

Kodurajal sõitnud AT Sport Teami liige Caspar Austa läbis maratoni ajaga 1.39.16 ja lõpetas neljandana. "Minu tänane põhiline eesmärk oli Gert Jõeäärt jälgida ja koos temaga finišisse jõuda. Mul on hea meel, et tema alles kuuendana lõpetas ja kolm esimest sõitjat suured punktid eest ära võtsid. Kui Gert täna võitnud oleks, siis läinuks minu jaoks mäng üldvõidu peale väga keeruliseks. Jäänud on veel kaks etappi ja mullu õnnestus mul nii Rõuges kui Tallinnas võita. Luban, et mingit allahindlust tegema ei hakka. Pinge püsib!" rõõmustas Austa.

20 km noorte- ja matkasõidu distantsi võitis ülekaalukalt Caspar Austa õpilane Madis Mihkels, kelle jaoks oli see ühtlasi Bosch Eesti maastikurattasarja poolmaratoni neljas etapivõit. M14-klassis võistelnud rattaäss läbis trassi ajaga 46.08.

Mihkels jäi sõiduga rahule. "Tuli ära!" kommenteeris ta võidurõõmsalt ja lisas, et rada oli väga kiire ja suhteliselt tõusuvaba. Oma suurimaks konkurendiks nimetas ta Kalevi Jalgrattakooli sportlast Egert Johansoni, kelle kaotus võitjale oli napilt alla üheksa sekundi. "Sain veetakistuse juures eest ära, sõitsin sealt hooga läbi ja läksin omas tempos," ütles Mihkels. Johanson tõdes, et magas selle koha lihtsalt maha. "Püüdsin teda küll, ei õnnestunud, aga andsin oma parima," sõnas Johanson.

Kokku startis Bosch Eesti maastikurattasarja kuuenda etapi põhidistantsil 404 ratturit, noorte- ja matkasõidul 124 ratturit ning lastesõitudel tegi kaasa 120 noort tulevikutähte.