Meico Vettik võitis juunioride motokrossi MM-il oma kvalifikatsioonigrupi

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Laupäeval, 29. juulil sõidetakse kvalifikatsioonid, pühapäeval, 30. juulil kõikide klasside kaks võistlussõitu, esimene start on kell 11.30 ja päeva viimane start on 16.10. Startide järjekord: 65cc, 85cc ja 125cc.

Otse finaalidesse tagasid endale koha Eesti sõitjatest 125 cc klassis veel Jörgen-Matthias Talviku, kes oli oma grupis 11. kohal ja Henry Vesilind, kes oli oma sõidus 15. Läbi Last Chance sõidu saavad võimaluse finaalikohta püüda Robert Saun, Kairo Katkosilt ja Allar Pent. Last Chance sõidust pääseb neli sõitjat, kokku on finaalides stardipuu taga 40 sõitjat.

